Anche Piera Aiello lascia il M5S: «Hanno tradito gli ideali di Gianroberto Casaleggio»

Nel mese di luglio il suo nome è salito agli ‘onori’ della cronaca politica per quell’espressione poco felice sui deportati di Auschwitz. Ora – ma non per le polemiche dopo quella frase – Piera Aiello ha ufficializzato la propria decisione: con un lunghissimo posto pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha dato il suo addio al Movimento 5 Stelle. Un discorso molto lungo in cui parla della delusione per il mancato rispetto degli ideali che l’avevano convinta ad abbracciare quel progetto.

Piera Aiello ha una storia molto particolare che, nel maggio del 2019, la portò anche a essere indagata per falso. È una testimone di giustizia e per questo motivo il suo nome non era presente all’Anagrafe nel 2018, quando partecipò e venne eletta alle Elezioni politiche del 4 marzo. Adesso, dopo oltre due anni, arriva la rottura definitiva, sancita con un lunghissimo post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Piera Aiello e l’addio al Movimento 5 Stelle

«Non nascondo l’amarezza per tutto il lavoro che ho fatto, non solo in questi due anni da deputato ma anche negli anni quale semplice testimone di giustizia, lavoro vanificato da persone che non si sono mai occupate di antimafia con la formazione adeguata», scrive Piera Aiello annunciando il proprio addio al Movimento 5 Stelle. Non si parla di adesione a qualche altro partito, quindi – per il momento – proseguirà nel suo ruolo di deputata della Repubblica italiana nel Gruppo Misto (sempre più folto).

La delusione e gli ideali di Casaleggio

La deputata si è detta delusa per l’immobilismo sulla lotta contro le mafie e ricorda i motivi che la spinsero ad abbracciare il progetto pentastellato: «Negli anni mi ero appassionata a Gianroberto Casaleggio, uno dei padri del Movimento 5 Stelle, per le sue idee innovative, in cui era palese la voglia di un cambiamento concreto nell’ambito politico. Tante sono le cose dette da Gianroberto Casaleggio, che condivido appieno e che hanno contribuito alla mia decisione di entrare in questa grande famiglia». Ma questi ideali, conclude Piera Aiello, sono andati perduti e mai inseguiti.

