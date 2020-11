I tweet anti-Covid dell’uomo che disse: “Abbiamo ucciso Aldo Moro”

L'ex inviato speciale Usa Steve Pieczenik è tra i più attivi online sul fronte che sminuisce la pandemia e non nasconde le sue minacce a Stacey Abrams in Georgia

Non sono mai stati distanti Steve Pieczenik e il complottismo, ma adesso l’ex inviato speciale del dipartimento di Stato Usa che gestì il sequestro Moro fino al Lago della Duchessa e ha scritto un libro intitolato “Abbiamo ucciso Aldo Moro” è diventato uno dei profili principali della nuova destra americana online e il complottista è diventato lui. E così dopo mesi di like e retweet alle accuse senza prove di Trump su brogli e complotti vari, Pieczenik si è messo in mostra anche sul fronte anti Covid retwittando un meme che prende in giro chi invitava a stare a casa per il Ringraziamento.

Steve Pieczenik e il complottismo sul Covid

Il retweet di Pieczenik e il complottismo della destra americana sul Covid sono due facce della stessa medaglia e rappresentano bene come negli Stati Uniti si stia creando un blocco socio-politico legato dalla volontà di credere a qualunque cosa pur di andare contro ai rivali, o nemici, democratici e all’establishment, meglio noto come “deep State”. E così arriva il tweet dell’uomo che si è vantato nel corso degli anni di aver portato alla morte del principale politico italiano del Dopoguerra, che prende in giro chi si appella al distanziamento sociale e all’uso delle mascherine, ma anche al distanziamento sociale per la festa del Ringraziamento, contrapponendolo a un’immagine di una normale cena di famiglia, ovviamente non in tempo di pandemia, per mettere in risalto quella che, secondo lui, è una realtà ribaltata.



Pieczenik e il complottismo ma anche le minacce a Stacey Abrams

Il flirt tra Pieczenik e il complottismo non si ferma però ai meme sul Covid e a retwittare folli teorie del complotto e accuse non provate sui brogli subiti da Trump. L’ex uomo della segreteria di Stato è infatti arrivato a minacciare Stacey Abrams, l’ex candidata democratica alla guida della Georgia, che dopo aver permesso col suo lavoro ai democratici di riconquistare lo Stato dopo 28 anni, sta adesso lavorando per far eleggere i due candidati dem al Senato, obiettivo necessario per cambiare la guida della Camera Alta. Commentando un tweet di Amir Tsarfati, l’israeliano che guida l’organizzazione Behold Israel, su un report di nuovi, non provati, brogli in Georgia da parte di un’associazione ultra conservatrice, Piezcenik ha mandato un messaggio raggelante: “#StaceyAbrams, solo per dire. Guardati le spalle”. Un tweet terrificante di suo, ma che scritto da un uomo che si vanta da anni di aver ucciso un esponente politico di primo piano di un Paese alleato, mette i brividi. E fa temere per Stacey Abrams.