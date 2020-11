Pubblicità assorbenti: tu schifi il sangue, Nuvenia ti risponde

Il social media manager di Nuvenia ha avuto parecchio da fare per rispondere ai commenti arrivati per l’ultimo spot del brand di assorbenti. Nel video, per la prima volta, al posto del solito liquido blu che siamo sempre stati abituati a vedere al posto del sangue mestruale è stato messo un liquido rosso che simula il sangue vero. Lo spot Nuvenia è innovativo anche per la presenza di figure femminili non per forza magre, non per forza alte, non per forza perfette: le ragazze che compaiono hanno corpi veri, segnati dalle smagliature e con qualche chilo in più rispetto al solito standard cui ci hanno sempre abituati.



Nuvenia risponde ai commenti schifati

Adoro come risponde in modo pacato Nuvenia AHAHAHAHA pic.twitter.com/h4jffvmA1e — Alex🎄 (@dontsharefood) November 25, 2020

Il social media manager di Nuvenia ha deciso di rispondere in maniera educata e priva di ogni provocazione a persone che, come si vede, sono partite con intenzioni tutt’altro che costruttive. Epico il risultato: a chi definisce la pubblicità «schifosa» Nuvenia risponde che ci sono ancora troppe donne che per i canoni estetici falsati cui ci sottopongono i media percepiscono il proprio corpo in maniera errata; a chi prende le parti degli uomini perché «non ci sono solo donne a guardare la tv» Nuvenia dice che il benessere delle donne è un tema che dovrebbe stare a cuore a tutta la società.

Il tono di Nuvenia per combattere l’hate speech

Chi si occupa della comunicazione a Nuvenia ha deciso di rispondere alle critiche per aver scelto di mostrare la realtà dei fatti con la massima educazione, invitando chi utilizza un tono sgarbato a riflettere su questa tematica e a partecipare al dibattito. Sono moltissime le persone che hanno apprezzato questo modo di fare portando l’hashtag Nuvenia in alto tra i trend social.

sconvolgente come nessuno se ne fotte quando le pubblicità richiamano forme falliche o fanno riferimenti sessuali, o quando si vedono persone che vengono sparate o accoltellate in tv, pure all’ora di pranzo, ma appena è sangue mestruale “oddio che schifo pensa ai bambini!!” — ᴱᴺmira‧₊✜˚⁷ (@minisod3) November 26, 2020

Nuvenia ha una politica pubblicitaria che, con la rivoluzione, vuole trasmettere ordinarietà, normalità. Stravolti per due gocce di sangue su un assorbente, ma mai indignati dalle scene di sangue e omicidi di CSI all’ora di cena. Reality check.#nuvenia — Virginia Matilde Margherita (@_likeavirgo_) November 26, 2020