La mail truffa di McAfee afferma che ti avverte del “dispositivo a rischio” è phishing

Dispositivo a rischio, sbrigati e aggiorna la licenza. A breve potresti ricevere una mail con questo testo, con una interfaccia che ti rimanda esattamente ai simboli, al lettering, all’immagine coordinata di McAfee, una delle più importanti aziende che si occupano di sicurezza informatica e che produce uno dei più celebri antivirus. La mail, apparentemente, proviene da un presuno McAfee Support, ma andando ad analizzare l’indirizzo del mittente non si ottengono delle informazioni che collegano l’indirizzo mail a un dominio ufficiale, con riferimento alla multinazionale con sede a Santa Clara, California. È un vero e proprio tentativo di phishing con McAfee.

LEGGI ANCHE > Hanno tirato fuori il vecchio tweet di quando McAfee diceva: «Se mi impicco non sono stato io»

Phishing con McAfee, la mail truffa

All’interno della mail, dopo il testo sul dispositivo a rischio e sulla richiesta di aggiornamento della licenza, c’era la possibilità di cliccare sul link. Un link che non porterà in alcun modo, chiaramente, all’espletamento della procedura richiesta, ma che invece puntava direttamente a una pagina web dannosa: l’effetto era quello di compromettere gli account online degli utenti, le informazioni personali e finanziarie, i numeri di carte di credito e di debito, i numeri di previdenza sociale e, forse, altri dati sensibili.

McAfee, contattata da alcuni siti specializzati statunitensi come ad esempio Snopes, non ha commentato la vicenda. Ma è molto probabile che la sua immagine sia stata utilizzata per un tentativo di phishing, soprattutto perché l’account mail ufficiale è molto diverso rispetto a quello che è da considerare il mittente di questa truffa.