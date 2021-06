Il suicidio di John McAfee, l’uomo che ha cambiato la storia della sicurezza informatica

Il mago dell’antivirus. John McAfee è stato il pioniere della sicurezza informatica, il primo a comprendere che – con la grande evoluzione dei computer e la loro diffusione praticamente in ogni casa del mondo – il rischio principale era la violazione dei dispositivi da parte di agenti esterni. Aveva compreso che il pc era uno strumento potentissimo che, utilizzato a livello così popolare, aveva bisogno di una protezione, proprio per tutelare l’utente medio. Il suo antivirus McAfee è stato uno dei più acquistati al mondo: Intel era arrivato ad acquistarlo per la cifra monstre di 7,8 miliardi di dollari. Oggi John McAfee si è tolto la vita nel carcere di Barcellona, dove era detenuto in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti.

Il suicidio di John McAfee, cosa è successo

John McAfee era detenuto a Barcellona, al termine dell’ennesima e rocambolesca fuga della sua vita. Aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi dal 2016 al 2018. Una accusa da cui ha sempre cercato di difendersi, almeno a parole. Riteneva fosse una sorta di complotto politico ai suoi danni per il fatto di aver rifiutato la candidatura alle primarie del Libertarian Party. Ovviamente, una ipotesi che lascia il tempo che trova, soprattutto per il peso che il terzo partito americano (molto lontano dalle percentuali dello schema democrats-republicans) aveva nelle elezioni statunitensi.

Tra le altre cose, John McAfee avrebbe potuto presentare ricorso contro la decisione del tribunale di Barcellona, che aveva approvato la richiesta di estradizione. Ma l’inventore dell’antivirus ha scelto un altro finale per la sua storia tormentata, fatta di un grande successo imprenditoriale, di una fondamentale innovazione per l’evoluzione tecnologica dell’umanità, ma anche di casi sospetti di omicidio in Belize, di fughe precipitose, di investimenti sospetti in criptovalute.