Il Commissario UE Phil Hogan si dimette dopo aver violato le regole sanitarie sul Covid-19

Il Commissario per il commercio dell’Unione Europea Phil Hogan ha dato le dimissioni in seguito al cosiddetto «golfgate». Il governo irlandese, l’ha infatti accusato di non aver rispettato le regole sanitarie per la prevenzione del Covid-19 dopo che ha partecipato ad una cena di giocatori di golf con più di 80 invitati nella contea di Galway in Irlanda.

Inoltre, Hogan è stato anche criticato per non aver fatto la quarantena dopo essere tornato in Irlanda da Bruxelles.

«Non ho violato nessuna legge ma avrei dovuto essere più rigoroso», ha detto Phil Hogan. Nel suo comunicato stampa per dare le dimissioni, l’ex commissario ha inoltre aggiunto di essere pentito e dispiaciuto che il suo viaggio in Irlanda abbia causato problemi e preoccupazioni.

My statement of resignation, 26/08/20: https://t.co/Rj8arwq76T 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇮🇪🇮🇪🇮🇪 — Phil Hogan (@PhilHoganEU) August 26, 2020

Le dimissioni di Phil Hogan e il #GolfGate

Il 25 agosto, dopo giorni in cui si parlava del «golfgate», Hogan ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per parlare della sua partecipazione alla cena della Golf Society. Dopo essere arrivato in Irlanda il 31 luglio, Hogan si era sottoposto ad un test per il Covid-19 il 5 agosto, a cui è risultato negativo. In seguito, l’ex commissario aveva detto ad una rete locale di non aver infranto nessuna regola, in quanto non c’è nessuno obbligo di isolamento quando si è negativi.

In realtà, non è proprio così. In Irlanda, chiunque arrivi da un Paese che non è sulla lista verde, deve isolarsi per 14 giorni. Partecipare ad una cena con più di 80 persone, in generale, è contro tutte le regole sul distanziamento sociale sia che si tratti di qualcuno che ha appena viaggiato o di qualcuno che non ha mai lasciato il Paese. Non c’è nessuna eccezione, come ha invece sostenuto Hogan, per chi è negativo al test durante questo periodo.

«Sono grata per il lavoro di Hogan come Commissario europeo», ha detto von der Leyen in un comunicato. «E’ stato un membro valido del team, gli auguro il meglio per il suo futuro».

Le dimissioni sono arrivate dopo che l’hashtag #GolfGate è diventato virale in Irlanda e in tanti tra cui anche politici, hanno che Phil Hogan lasciasse il suo incarico nella Commissione europea. Alla famigerata cena, infatti, hanno partecipato diverse figure di spicco dell’élite politica irlandese, tra cui membri del governo e del senato che si sono già dimessi.

L’ex commissario avrebbe avuto un ruolo fondamentale nelle imminenti trattive commerciali post Brexit con il Regno Unito.