Ancora problemi legati alla droga per Pete Doherty. Il frontman dei Libertines è stato arrestato a Parigi dopo aver acquistato della cocaina.

Pete Doherty arrestato a Parigi per possesso di cocaina

Secondo quanto riportato dai media francesi, il cantante Pete Doherty è stato arrestato nella mattina di venerdì 8 novembre a Parigi nel distretto di Pigalle all’angolo tra Rue Fontaine e Rue de Douai per possesso di cocaina. Stando ad una fonte della polizia, il 40enne, che dal 2017 si è trasferito a Margate nel Kent dove, è stato arrestato dalla polizia in diverse occasioni. trasportava con sé due grammi di cocaina ed era visibilmente sotto l’effetto di alcol e droga al momento dell’arresto. Non è la prima volta che Pete Doherty viene fermato in possesso di stupefacenti: in passato si era dichiarato colpevole di possesso di cocaina, eroina, cannabis e ketamina.

(credits immagine di copertina:© Myles Wright via ZUMA Wire)