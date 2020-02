Al Persia’s Got Talent un italo-spagnolo ha cantato “Lascia entrare Ascanio”

Poco più di un mese fa, come ogni 8 gennaio, internet ha celebrato il giorno in cui si lascia entrare Ascanio. Il tormentone, evergreen del web italiano, altro non è che una canzone iraniana, “Pariya” di Shabpareh, travisata con il testo all’italiana. E Walzer, questo il nome del cantante italo-spagnolo, l’ha cantata proprio all’italiana.

A Persia’s Got Talent un italo-spagnolo ha cantato “Lascia entrare Ascanio”

Autore di questa performance al limite dell’assurdo è Walzer, un cantante italo-spagnolo. Nell’intervista al programma Persia’s Got Talent ha motivato la sua scelta dicendo che voleva «riportare Ascanio in Iran», spiegando che la canzone è un tormentone in Italia e svelando di aver cantato in italiano. La cosa bellissima e assurda, è che i giudici, pur non facendogli superare la prova, lo hanno preso sul serio. «That was really cool» dice una dei giudici visibilmente colpita anche dall’aspetto di Walzer. La performance è stata vista come un tributo al cantante persiano, ma solo il pubblico italiano può davvero comprenderne la portata. «Lo sapevate che posso cantare un ottimo finto-farsi? Beh, ora lo sapete. E ve lo posso dimostrare» ha scritto lui sulla sua pagina Facebook ufficiale pubblicando il video dell’esibizione. «Mi piace solo far entrare Ascanio, e volevo dirlo per il popolo iraniano. – aggiunge – Perché? Solo perché è una cosa divertente e divertente»

