Covid-19: per il consigliere Barillari gli asintomatici non sono contagiosi

Mentre tutto il Paese è alle prese con la seconda ondata di Covid-19, a Roma il consigliere comunale Davide Barillari (ex M5S oggi gruppo misto), afferma in un tweet che gli asintomatici non sono contagiosi.

Gli asintomatici non sono contagiosi. Gli asintomatici non sono contagiosi. Ripetiamocelo sempre e torniamo a ragionare a mente fredda. Basta terrorismo in tv tutte le sere: con il buonsenso e dati veri sui contagi, stoppiamo altri dpcm e poniamo fine allo stato di emergenza. — Davide Barillari #R2020 Consigliere Regione Lazio (@BarillariDav) October 26, 2020

Barillari si scaglia poi contro il presunto “terrorismo mediatico” diffuso tutte le sere in tv, si appella al buonsenso di diffondere dati veri e stoppare nuovi dpcm. Peccato che le sue affermazioni non abbiano nessun fondamento scientifico, come ricordato anche da molti commentatori e che contribuiscano a diffondere la confusione e a minimizzare la portata di una situazione al momento realmente critica. Un’evidenza che viene notata anche dal professor Burioni che non ha esitato a rispondere con un tweet.

Non sono un esperto di leggi, ma mi chiedo se un personaggio istituzionale che diffonde delle bugie molto pericolose in tempi così difficili ne stia violando qualcuna. pic.twitter.com/t1gzE6IXNv — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 26, 2020

Vicino a molte posizioni no-vax, Barillari del resto non è noto a posizioni negazioniste e scientificamente assai discutibili e si è già scontrato in precedenza sui social con il professor Burioni. Il 20 aprile di quest’anno è stato infatti espulso dall’M5S per aver inaugurato un sito di sedicente controinformazione sul coronavirus chiamato “Salute Regione Lazio” per raccogliere informazioni e segnalazioni di virologi e comuni cittadini sul nuovo coronavirus. Il titolo di studio del consigliere romano che, nel mezzo di una pandemia sceglie di deliziare sui social followers e simpatizzanti con le sue opinioni sulla virologia, è quello di Perito Elettronico.