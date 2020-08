Il ‘buongiornissimo Camerata’ con cui i tifosi della Lazio hanno accolto Reina

I tifosi della Lazio (alcuni di loro perché, come spesso accade, non si può generalizzare) hanno accolto il neo-acquisto biancocelste Pepe Reina in grande stile. Uno striscione, dai contenuti censurabili, è stato affisso lungo un ponte che attraverso corso Francia. Su quel manifesto c’era scritto: «Saluti romani camerata Reina». Al momento, l’ex portiere di Napoli, Liverpool e Barcellona si trova ad Auronzo di Cadore insieme al resto della squadra agli ordini di Simone Inzaghi per il ritiro pre-stagione

L’immagine dello striscione dei tifosi della Lazio per dare il benvenuto a Pepe Reina (che ricoprirà il ruolo di secondo portiere, alle spalle del titolare Thomas Strakosha è stato affisso nella tarda serata di ieri da un gruppetto di sostenitori lungo uno dei viadotti che attraversano corso Francia, zona nord della capitale. L’immagine è stata pubblicata dal quotidiano Il Tempo.

Pepe Reina accolto con uno striscione fascista dai tifosi della Lazio

L’ideologia politica di Pepe Reina è abbastanza nota, soprattutto in Spagna. Nel mese di maggio, per esempio, sostenne un’iniziativa organizzata dal Movimento di destra Vox.

E proprio quel suo plauso all’evento lo portò a finire nel mirino delle critiche di chi lo ha etichettato come fascista. Accusa a cui lui rispose con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram.

In sintesi: Pepe Reina rinnega l’etichetta di fascista sottolineando come – dopo anni passati fuori dal suo Paese – abbia solamente maturato un sentimento di vicinanza per la sua Spagna.

Le polemiche lungo la sua carriera

Di recente, il 2 agosto scorso, in un’intervista a Il Corriere dello Sport ha criticato anche la gestione del Coronavirus da parte del governo spagnolo. Pepe Reina, ha parlato anche del suo contagio e ha sottolineato come – ai suoi occhi – la protesta di Vox contro l’esecutivo spagnolo fosse legittima per via di una cattiva gestione dell’emergenza. Insomma, legittime simpatie a un movimento di destra (seppur estrema), ma negazione dell’etichetta di fascista. Eppure per alcuni tifosi della Lazio, Pepe Reina è camerata.

(foto di copertina: da profilo Twitter de Il Tempo)