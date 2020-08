Il Pd di Zingaretti non sostiene il Raggi bis: «Cinque anni drammatici per Roma»

Nicola Zingaretti e il suo Pd non sosterranno la ricandidatura a sindaco di Virginia Raggi poiché per Roma i cinque anni di amministrazione della sindaca 5 Stelle sono stati «drammatici». Il Pd ha quindi deciso – stando alle parole della sua guida – di non sostenere la ricandidatura della Raggi che è stata approvata sulla piattaforma Russeau dagli iscritti. Si dovrà ragionare anche su una possibile alleanza Pd-5 Stelle alle prossime regionali.

LEGGI ANCHE >>> Rousseau approva il mandato di Raggi e l’alleanza con altre forze politiche, ma il secondo sì è più tiepido

Zingaretti e il «polverone per la non notizia della ricandidatura di Raggi»



Nicola Zingaretti ha definito la ricandidatura della Raggi una non notizia, considerato che il 99,9% dei sindaci che governano dopo il primo mandato scelgono di ricandidarsi per il secondo. Sul sostegno alla candidata 5 Stelle Zingaretti non ha dubbi: «Noi – non è un tema persona – non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la capitale e occorre ora dare voce alla città indicando una speranza nuova per Roma». Il segretario del Pd ha parlato della Raggi nel corso della conferenza stampa per sostenere il candidato Pd alle regionali in Toscana – Eugenio Giani – in provincia di Grosseto, a Orbetello.

«All’Italia serve una Roma protagonista del pianeta»

Zingaretti ha parlato della necessità, per il nostro paese, di una Roma «protagonista del paese in positivo nei valori, nei contenuti, nell’economia: occorre costruire un progetto che ridia alla capitale del paese il giusto ruolo che ha nella storia». Parlando del Partito Democratico Zingaretti ha fatto notare che «i candidati delle amministrative 2021 si decidono dopo le amministrative 2020». Sottolineando di aver fatto per 12 anni l’amministratore, il segretario del Pd parla della «necessità di nuovi leader che si misurino per governare la mia città, Roma».

(Immagine copertina dalla conferenza stampa di Nicola Zingaretti a Orbetello)