Le condizioni dei due turisti cinesi allo Spallanzani: «Terapia intensiva, insufficienza respiratoria»

Del resto, è il decorso del coronavirus nella sua manifestazione più virulenta. I due pazienti cinesi Spallanzani sono nella fase acuta della malattia, quella che interessa le vie respiratorie: attualmente, stando al bollettino diramato dai medici dell’Istituto Spallanzani, i due sessantenni che sono stati ricoverati il 29 gennaio scorso, i due coniugi sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva dove si è reso necessario un supporto alla respirazione naturale.

Pazienti cinesi Spallanzani: le loro condizioni

I sintomi del coronavirus, così, si sono manifestati nella loro interezza: prima la febbre molto alta, accompagnata da condizioni tutto sommato stazionarie e sotto controllo. In questa prima fase, i medici non hanno potuto fare altro che sottoporre antipiretici ai due pazienti, per cercare di mantenere bassa la loro temperatura.

Nel momento in cui sono intervenute le difficoltà respiratorie, tuttavia, come previsto anche dal direttore dell’Istituto Giuseppe Ippolito, l’unica precauzione che i medici hanno potuto prendere è stata quella di dare assistenza con i macchinari di supporto alla loro respirazione, resa più difficoltosa dal virus.

Pazienti cinesi Spallanzani, i problemi respiratori

Non essendoci farmaci che possono curare il virus, infatti, i medici si stanno concentrando nel limitare i danni attraverso il trattamento dei sintomi. Adesso, molto dipenderà dalla reazione dei due sessantenni che sono relativamente giovani e che potrebbero superare anche questa fase. I medici, comunque, hanno preferito trasferirli nel reparto di terapia intensiva, anche per mantenere sotto controllo l’insorgenza di altri sintomi problematici.

Del resto, il coronavirus – lo si sapeva – non è una normale influenza che si cura con un’aspirina. Presenta fasi più o meno acute a seconda del momento e del progredire della malattia. L’istituto Spallanzani sta operando nella maniera più completa possibile per cercare di offrire aiuto alla coppia di turisti cinesi, in modo tale da far superare loro questa fase.