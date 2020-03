Il primo paziente in Piemonte che era guarito è risultato di nuovo positivo al test

L'uomo rimarrà in isolamento finché il test non restituirà un risultato negativo

Il primo paziente piemontese che è stato ricoverato a causa del coronavirus era guarito. Il manager quarantenne, ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia nel reparto malattie infettive, ha contratto la malattia, è guarito e – appena prima di essere dimesso – è risultato nuovamente positivo al test per il coronavirus. Nulla di allarmante, comunque, secondo le parole del virologo e primario Di Perri: «Nelle infezioni può succedere, ma confermiamo che il paziente è guarito».

Era guarito ma ora deve tornare in isolamento

Il paziente 1 del Piemonte sarebbe dovuto uscire dall’ospedale in questi giorni ma, anche se guarito dall’infezione da coronavirus che lo aveva colpito, l’uomo è risultato nuovamente positivo al test. I medici hanno ritenuto necessario, quindi, farlo rimanere ancora ricoverato e in isolamento. Il quarantenne era arrivato alla fase delle dimissioni ed era stato dichiarato guarito poiché, dopo tutti i test e le cure del caso, era risultato finalmente negativo. Allo scopo di tutelare la sua famiglia e la comunità il manager dovrà rimanere ancora ricoverato in isolamento.

Il tampone di controllo di ieri ha rilevato un basso grado di positività

La situazione positiva ha registrato un peggioramento nella giornata di ieri a causa di un ulteriore tampone di controllo. I risultati hanno restituito, seppur basso, un grado di positività. Il professor Giovanni Di Perri, virologo e primario del reparto Malattie infettive all’Amedeo di Savoia, ha comunque dichiarato che non è una situazione rispetto alla quale preoccuparsi: «È guarito, lo confermiamo. In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni». Prima di poterlo dimettere, dunque, andrà eseguito un altro test di controllo che rassicuri in via definitiva sulla contagiosità dell’uomo, come da prassi nell’ambito delle malattie infettive e della gestione dei pazienti colpiti da coronavirus.

