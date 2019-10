PayPal sospende i pagamenti sul libro «Peppo, il gatto di Aleppo» (a causa della parola Aleppo)

L’ultimo libro che è stato pubblicato dalla casa editrice People (di Giuseppe Civati) si intitola Peppo, il gatto di Aleppo. Un testo per bambini e non solo che, attraverso un espediente narrativo, racconta la storia del gattile di Aleppo, la città siriana bombardata spesso negli ultimi anni: grazie a una straordinaria mobilitazione social, il gattile ha ricevuto e riceve donazioni per i suoi inquilini felini, ma anche per tante persone che vivono grazie a quell’esercizio. Eppure, occorre registrare un inconveniente con PayPal che ha del clamoroso.

LEGGI ANCHE > Quelli che su Twitter insultano una finta ong protagonista di un romanzo: «Salvate gli italiani»

Il gatto di Aleppo e l’inconveniente con PayPal

Il libro è in uscita il prossimo 7 novembre, ma può essere già pre-ordinato. Per questo, dopo l’annuncio fatto sui social dalla casa editrice People, che ha sponsorizzato l’opera di Maria Cecilia Cavallone con le illustrazioni di Claudia Piras, diversi lettori hanno iniziato a richiederlo alla casa editrice e a effettuare le prime transazioni in moneta elettronica attraverso PayPal.

Come racconta Franz Foti, co-fondatore di People, tutti i pagamenti relativi a quel libro – a un certo punto – sono stati bloccati da PayPal. «Un po’ insospettito – ha scritto su Facebook -, ho chiamato il servizio clienti che, dopo una certa insistenza da parte mia, mi ha spiegato la ragione di questa sospensione. PayPal ha osservato un numero di transazioni a suo dire insolite legate a una parola ancor più insolita: Aleppo, appunto».

La vicenda capitata a People ci fa capire cosa succede a livello finanziario quando si parla di Siria