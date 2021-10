PayPal ha smentito di voler acquisire Pinterest

Le voci erano state messe in circolo una settimana fa. Ma l'azienda che si occupa di servizi bancari non ha intenzione di entrare nel mondo del social networking

Il prezzo di 70 $ ad azione era quello circolato una settimana fa per evidenziare la portata dell’operazione che avrebbe portato PayPal – la società leader nel pagamento digitale e nel trasferimento in tempo reale di moneta elettronica – ad acquistare Pinterest, il social network basato sull’impatto visuale di foto e video. Al momento, però, come riportato da Bloomberg, sull’indiscrezione dell’acquisizione c’è una decisa marcia indietro da parte della società finanziaria.

Pinterest e PayPal, arriva la smentita

Sono stati rumors insistenti, tanto da provocare una reazione pubblica da parte di PayPal. «In risposta alle voci di mercato relative a una potenziale acquisizione di Pinterest da parte di PayPal – si legge in una nota uscita nel pomeriggio di lunedì -, PayPal ha dichiarato che non sta perseguendo l’acquisizione di Pinterest in questo momento». Dunque, per ora, non se ne fa niente.

Eppure, la notizia non sembrava aver avuto un impatto negativo sui mercati. Quando Bloomberg ha riportato la sua indiscrezione, il valore delle azioni di Pinterest sul mercato è salito del 13%. Nei giorni successivi, però, il valore si era normalizzato. Figlio anche di alcune perplessità da parte degli esperti finanziari, che non hanno intravisto una solida logica intorno a questa possibilità di acquisizione. L’ingresso di PayPal all’interno del mondo del social networking avrebbe portato la società finanziaria a candidarsi come nuovo top player in campo digitale, uscendo dalla sua comfort zone in cui è già leader. Tuttavia, i tempi non sembrano ancora maturi per questo scatto in avanti. Possibile che il discorso sia soltanto rimandato?