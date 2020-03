La Commissione Europea sospende il patto di stabilità

Da ora in avanti, almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria – che non è più circoscritta, ma è una pandemia – gli Stati Membri potranno sforare il tetto del 3% del rapporto tra deficit e Pil. Lo ha annunciato nel pomeriggio di venerdì 20 marzo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tutti i Paesi dell’Unione, compresa l’Italia, potranno iniettare nuova liquidità all’interno delle proprie casse proprio per avere le risorse per fronteggiare il Coronavirus e i danni, anche economici, che sta già provocando e provocherà in futuro. Sospeso, dunque, il patto di stabilità.

In gergo tecnico, quel che ha annunciato nel pomeriggio di oggi Ursula von der Leyen si chiama General Escape Clause. Si tratta di una clausola che, qualora attivata, che permette di intervenire sugli stringenti paletti economici fissati dalla Commissione Europea, allargando le maglie del rapporto deficit/Pil, fissato al 3%. Ora, visto il momento di emergenza, quella clausola è stata attivata, sospendendo temporaneamente il patto di stabilità.

We promised we’ll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020