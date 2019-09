TopCalcio24 e l’opinionista che spiega come Lukaku si possa fermare «dandogli le banane» | VIDEO

In studio arriva l'immediata condanna per quelle parole razziste, così come fatto anche dal direttore Ravezzani

Altra domenica calcistica all’insegna del razzismo. Non erano bastati i cori contro Lukaku a Cagliari prima della sosta per le Nazionali, così come le assurde giustificazioni da parte degli stessi tifosi dell’Inter. Nel corso della terza giornata di Serie A, ecco che nel giro di poche ore sono accaduti altri due gravi episodi: il primo nello studio televisivo di TopCalcio24, con protagonista l’opinionista Luciano Passirani; il secondo allo stadio Bentegodi di Verona dove i tifosi dell’Hellas hanno bersagliato Kessié con i classici buu e cori discriminatori per via del colore della sua pelle.

Partiamo dal primo episodio. Durante la trasmissione in onda su TopCalcio24, l’opinionista Luciano Passirani, parlando della forza di Romelu Lukaku – paragonandola a quella dell’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata -, considerata inarrestabile per la maggior parte dei difensori della Serie A. Tutto vero, se non fosse che quel pensiero è stato poi chiuso con della becera ironia di stampo razziale.

🔊🎙️ Incredibile l’opinionista Luciano #Passirani in diretta su Romelu #Lukaku: “Questo nell’uno contro uno ti uccide, se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…”. Dalla trasmissione fanno già sapere che non sarà più invitato⛔ pic.twitter.com/eLcbpZvbAL — Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) September 15, 2019

Passirani e il razzismo in diretta televisiva

«Questo nell’uno contro uno ti uccide – ha detto Passirani -. Se gli vai contro, cadi per terra. O c’hai dieci banane da mangiare e gliele dai». Il conduttore e gli altri ospiti in studio hanno immediatamente condannato le vergognose parole dell’opinionista, anche se con qualche risata di sottofondo. Ma a mettere il punto finale sulla situazione è stato Fabio Ravezzani, il direttore di rete.

Il Direttore chiarisce la posizione dell’emittente sulla pessima battuta pronunciata oggi da un ospite pic.twitter.com/RjBsKUAcQv — QSVS Official Page (@QSVS_Official) September 15, 2019

I cori a Verona contro Kessié

L’imprevisto in diretta non poteva essere ovviamente previsto, ma ben venga l’esclusione e la cacciata di Passirani da quella trasmissione. Si poteva fare ben altro, invece, al Bentegodi di Verona dove i tifosi dell’Hellas (non nuovi a episodi simili) hanno ricoperto di cori e buu razzisti il calciatore del Milan Franck Kessié, solo per il colore della sua pelle. Ennesimo caso tollerato da chi è in campo, nonostante tutte le buone intenzioni palesate all’inizio di ogni campionato. Buone intenzioni solo sulla carta.

(foto di copertina: da TopCalcio24)