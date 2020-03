Sallusti e la ‘passeggiata Salvini’ «più o meno come quella del Papa» | VIDEO

L’ha definita una buccia di banana, quindi un errore evitabile. Ma Alessandro Sallusti ha paragonato la tanto discussa passeggiata Salvini, fotografato da Il Messaggero in centro a Roma (in via del Tritone) domenica pomeriggio mentre si trovava fuori casa, in compagnia della sua fidanzata, «per andare a fare la spesa», a quella che ha visto protagonista – nella stessa giornata di domenica 15 marzo – Papa Francesco in via del Corso per andare a visitare e pregare in alcune chiese della Capitale.

Il direttore de Il Giornale lo ha fatto a Otto e Mezzo, su La7, durante il suo collegamento in diretta nella puntata andata in onda lunedì 16 marzo. «Più o meno la stessa buccia di banana su cui è scivolato il Papa – ha detto Alessandro Sallusti rispondendo alla domanda di Lilli Gruber – che è andato in giro a passeggiare per Roma, più o meno nella stessa zona di Salvini, e non certo per andare al supermercato».

Passeggiata Salvini, per Sallusti è come quella del Papa

Al che la conduttrice fa notare come ci sia una lieve sproporzione tra quella di Papa Francesco e la passeggiata Salvini. Allora Sallusti cambia il tiro: «Sì, va bene. Ma anche Conte, l’altro giorno, era in attesa di entrare in un negozio per fare la spesa. Va bene, ho capito che abbia sbagliato o meno». Tirato in ballo, dunque, anche il presidente del Consiglio, anche se le due (anzi tre) vicende sono completamente differenti, come evidente.

I buoni e i cattivi

«Questa vicenda dimostra una cosa un po’ più alta – conclude Sallusti -. Non è vero che i sovranisti e gli europeisti da una parte sono tutti cattivi e dall’altra tutti buoni. Perché se guardiamo come si sono mossi fino a ora Trump e Johnson, come si è mossa l’Europa e Macron con ritardo e incertezza. Voglio dire, non è che i buoni e i bravi stanno da una parte e i cattivi dall’altra». Vero, ma cosa c’entra con la passeggiata Salvini e con il Papa?

