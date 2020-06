Conte dice che non sta sprecando neanche un minimo di energia al pensiero di un suo partito

Oggi sarà ascoltato dai pm per il caso delle zone rosse in Val Seriana

Non spreca un minimo di energia per pensare a un Partito di Conte

L’ultimo sondaggio mandato in onda, giovedì sera, da Porta a Porta ha indicato un eventuale partito di Conte attorno al 16% dei consensi elettorali. Un dato sulle intenzioni di voto che, sommato agli altri partiti del Centrosinistra e al Movimento 5 Stelle porterebbe a un totale di circa il 40%. Sondaggi che lasciano il tempo che trovano e che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio, non trovano spazio nella sua agenda. Anzi, il partito di Conte non sembra essere tra le sue idee per il futuro.

«Io sono qui non per interessi personali o per coltivare un mio partito, o per favorire miei amici e conoscenti, ma per svolgere questo servizio – ha detto Giuseppe Conte nella sua intervista a La Repubblica -. Un incarico di rilievo diventato ancora più gravoso per l’emergenza. Sarebbe folle da parte mia dedicare anche solo un minimo di energie a questi pensieri». Una risposta che arriva dopo che, nel corso della settimana scorsa, era trapelata la notizia di un pensiero rivolto a un partito di Conte, con tanto di nome già deciso. Ma questa ipotesi era stata già smentita.

Il partito di Conte non è nei pensieri del Presidente

Per il momento, dunque, non è al vaglio alcuna ipotesi di un partito di Conte. Oggi il presidente del Consiglio sarà raggiunto a Roma dai pm di Bergamo che hanno avviato un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità per i ritardi e la mancata istituzione delle zone rosse a Nembro e Alzano Lombardo, in Val Seriana. «Non lo temo affatto, ho agito in scienza e coscienza. Mi sono reso subito disponibile, doverosamente, per informare il pm di tutte le circostanze di mia conoscenza», ha dichiarato il capo del governo a La Stampa.

Il ponte sullo Stretto di Messina

Tra gli argomenti toccati dal Presidente del Consiglio c’è anche quello del Ponte sullo Stretto. Come già detto nel recente passato, Giuseppe Conte è favorevole a questa infrastruttura, ma prima occorre iniziare e terminare gli altri lavori migliorativi per rendere quella struttura il punto finale. Si parla, dunque, delle infrastrutture in Calabria e in Sicilia da migliorare prima di procedere al collegamento.

