I parlamentari che non conoscono i ‘colori’ delle Regioni italiane | VIDEO

Numerose le interviste fatte da Rosanna Sferrazza e andate in onda a Non è L'Arena

Tenete d’occhio le Regioni, a loro piace cambiare. Sarà colpa del Twister di colori mutati nel corso delle ultime settimane, sarà colpa delle polemiche, sarà colpa di un sistema che non ha ancora digerito la suddivisione dell’Italia in base al livello di rischio (basato su 21 criteri). Sarà per tutto questo, ma la confusione sulla situazione nel nostro Paese affolla anche gli scranni di Montecitorio e di Palazzo Madama. E a mettere in luce questa scarsa conoscenza della realtà italica è stato un servizio di Non è L’Arena (in onda su La7) andato in onda domenica 15 novembre. Alle domanda di Rosanna Sferrazza, infatti, è emerso un dato: molti parlamentari non conoscono zone in cui è stata suddivisa l’Italia.

L’inviata del programma condotto da Massimo Giletti ha interrogato alcuni parlamentari italiani – incontrati in strada a Roma – sulla suddivisione in zone e colori (rosso, arancione e giallo) del nostro Paese. E in molti non sembrano aver chiari i criteri e, soprattutto, lo stato attuale delle varie Regioni italiane. Ecco il video del servizio andato in onda ieri sera.

Parlamentari non conoscono zone e colori dell’Italia

Vari schieramenti: dal Pd a Italia Viva, passando per il Movimento 5 Stelle, la Lega e il Gruppo Misto. Un campione ristretto di parlamentari che, però, sono lo specchio di una politica che – spesso e volentieri – sembra non conoscere gli argomenti ‘caldi’ e i temi principali di discussione. Ed ecco che, tra le tante perle, c’è anche chi cade nel tranello della ‘zona verde’ che, attualmente, non esiste. Poi la confusione tra gli altri colori delle Regioni da parte di molti rappresentanti. Insomma, un arcobaleno di colori di cui neanche loro sono a conoscenza.

(foto di copertina: da Non è L’Arena, La7)