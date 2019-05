Il Papa ha ricevuto in udienza la comunità di 500 persone tra rom e sinti, e li ha confortati dopo le violente contestazioni di Casapound a Casal Bruciato, dove una famiglia rom è stata verbalmente aggredita dai manifestanti. Il messaggio di fratellanza del Pontefice: «Soffro con voi». LEGGI ANCHE > Virginia Raggi insultata a Casal Bruciato: «La famiglia ha diritto a quella casa. Lo dice la legge» Il Papa dalla parte dei rom: «Soffro con voi, delinquente è chi scarta la gente» Incontrando la comunità di rom e sinti, Papa Francesco ha fatto un riferimento a quanto accaduto a Casal Bruciato. «Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà, non è civiltà». Appena entrato in Sala Regia dove si è tenuto l’incontro organizzato dalla fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei, Bergoglio è stato accolto dagli applausi, e ha poi pronunciato un discorso di fratellanza. «È vero, ci sono cittadini di seconda classe – ha continuato Papa Francesco – ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri». Secondo il Papa infatti l’unica strada da percorrere è quella della fratellanza, «con la porta aperta». «L’amore è la civiltà, sì avanti con l’amore», ha poi aggiunto. «In Italia i veri delinquenti sono quelli che creano vendetta»

Infine il Papa ha concluso la sua udienza con un appello: «Lasciarsi dietro il rancore. Il rancore ammala tutto, ammala la famiglia. Ti porta alla vendetta, ma la vendetta io credo che non l’abbiate inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta, voi mi capite bene. Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere l’omertà: questo è un gruppo di gente delinquente, non gente che vuole lavorare».

La riposta di Matteo Salvini

Immediata la risposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini alle parole del Pontefice. «Mi fa piacere che il Papa abbia incontrato i bambini rom e sinti in Vaticano» ha dichiarato il leader Lega «proprio per tutelarli, il mio obiettivo è chiudere tutti i campi, identificando prima chi ci vive, assicurandomi che i bimbi vadano a scuola e che non siano educati al furto o che non siano costretti a vivere in situazioni di degrado, sporcizia, violenza o illegalità».

(Credits immagine di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)