Dopo le polemiche e l’ironia scatenata dagli schiaffetti dato alla fedele asiatica che lo strattonava, Papa Francesco torna tra la folla. Prima dell’udienza generale dell’8 gennaio, il Santo Padre ha salutato i fedeli, ed è stato ancora una volta strattonato. Stavolta però l’ha buttata sul ridere.

Il Papa torna tra la folla con un nuovo tormentone: «Tu mordi?»

La scena dello schiaffetto ha sicuramente monopolizzato le chiacchiere sui social networlk. Tra meme esilarati, video parodia e polemiche, alla fine Papa Francesco ha dovuto chiedere scusa, dicendosi addolorato per quanto accaduto: «A volte perdiamo la pazienza. Anche io e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri» aveva detto durante l’angelus.

Ora Bergoglio torna a dare il buon esempio, scherzando con una suora africana che gli trattiene la mano e gli chiede un bacio. «Ma io ho paura – dice Papa Francesco- Tu mordi». Una battuta che ha fatto ridere non solo la suora ma anche chi era lì intorno, e immortalata dal video ufficiale dell’Udienza Generale. La simpatica scenetta, che si vede proprio nei primi minuti del video, si conclude con leggerezza. La suora scuote il capo e tiene le braccia tese verso il Papa che le risponde: «Io ti do un bacio ma tu stai tranquilla eh? Non mordere».

Credits immagine di copertina: fermo immagine video Youtube Vatican News – Italiano)