Papa Francesco è intervenuto a sorpresa durante la trasmissione di oggi pomeriggio di “A sua immagine”. Il programma condotto da Lorena Binchetti è andato in onda con uno speciale dedicato al Venerdì Santo e il Santo Padre ha telefonato in diretta:

“Sono vicino a voi. Penso al Signore Crocifisso e alle tante storie di crocifissi della storia, ma quelli di oggi, di questa pandemia: medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amor. Sono vicino ai più sofferenti, alle vittime di questa pandemia”

Papa Francesco alla fine della sua telefonata ha mandato un invito di speranza agli spettatori in ascolto, davanti allo sguardo commosso della Binchetti:

“Sempre la Pasqua finisce nella Resurrezione, nella pace, ma non è un happy end, è il compromesso dell’amore – poi ha aggiunto davanti allo sguardo commosso della conduttrice – Anche io vi voglio bene, a tutti”.

Ricordiamo che questa sera per la prima volta dal 1965 la Via Crucis non andrà in scena al Colosseo, ma dal sagrato di Piazza San Pietro in cui Papa Francesco farà rivivere le immagini straordinarie di una settimana fa quando invocò la fine della pandemia chiedendo l’indulgenza plenaria. L’appuntamento è in prima serata su Rai 1.