Il coronavirus, com’era scontato da diverse settimane, ha cambiato anche le carte in tavolare relative alla Santa Pasqua e alle celebrazioni tenute da Papa Francesco. Il pontefice dopo la grande benedizione plenaria è chiamato a vivere per la prima volta nella storia gli appuntamenti della Settimana Santa in un modo del tutto inedito senza assembramenti di fedeli. Il primo grande appuntamento annullato è la tradizionale Via Crucis al Colosseo, che sarà celebrata in solitudine da Papa Francesco sul sagrato di Piazza San Pietro.

L’appuntamento con la Via Crucis continuerà comunque ad avere un ampio risalto mediatico su Rai 1, con lo speciale di Porta a Porta “Corona di Spine” condotto da Bruno Vespa. Sabato 11 aprile invece vedremo la tradizionale Veglia Pasquale di preghiera con Papa Francesco in prima serata a partire dalle 21 sempre su Rai 1. L’appuntamento clou sarà per la Santa Messa di Pasqua in cui, ad appena una settimana di distanza, il santo padre impartirà nuovamente la Benedizione Urbi et Orb ad appena una settimana di distanza dalla grande indulgenza plenaria contro la pandemia.

La programmazione della Settimana Santa in tv con Papa Francesco

Giovedì 9 aprile, ore 18 – Tv2000 | Messa in Coena Domini

Venerdì 10 aprile, ore 18 – Tv2000 | Celebrazione della Passione

Venerdì 10 aprile, ore 21 – Rai 1 e Tv2000 | Via Crucis sul sagrato della Basilica di san Pietro in Vaticano (diretta Rai 1 dalle 20.50).

Sabato 11 aprile, ore 21 – Rai 1 e Tv2000 | Veglia Pasquale in diretta dalla basilica vaticana: Celebrazione della Veglia dall’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.

Domenica 12 aprile, ore 11 – Rai 1 e TV2000 | Santa Messa di Pasqua e benedizione Urbi et Orbi

Domenica 12 aprile, ore 21.05 – Tv2000 | Intervista integrale a Papa Francesco protagonista del programma ‘Io Credo’

Lunedì 13 aprile, ore 12 – Tv2000 | Recita della preghiera Regina Coeli.