Papa Francesco e il monito sui media digitali: «Luoghi di tossicità, incitamento all’odio e fake news»

Dalla bolla dei social network, alla bolla papale. In realtà, il paragone con i documenti ufficiali emessi dal pontefice è soltanto suggestione. Ma ciò non toglie forza al messaggio che Papa Francesco ha lanciato in occasione del congresso mondiale dei comunicatori cattolici che si svolge in Corea del Sud. Il suo monito sui media digitali e sui social network deve essere preso in considerazione: a maggior ragione perché Bergoglio si è sempre dimostrato molto attento all’utilizzo di queste piattaforme, diventando – tra le altre cose – il primo pontefice a sbarcare su Instagram con l’account ufficiale @Pontifex.

Papa Francesco e i social: il monito ai comunicatori cattolici

Nonostante questa predisposizione, Papa Francesco si è dimostrato un attento osservatore dei meccanismi di funzionamento dei social network e – più in generale – delle piattaforme digitali. «A volte e in alcuni luoghi, i siti dei media – ha affermato Bergoglio – sono diventati luoghi di tossicità, incitamento all’odio e notizie false». In poche parole, dunque, il papa ha saputo riassumere tutte le piaghe che caratterizzano, attualmente, alcune deviazioni dell’utilizzo delle piattaforme digitali, mostrandosi profondo conoscitore dei principi che dovrebbero guidare l’educazione digitale.

Se i social network e i media che li utilizzano si trasformano, a volte, in veicolo di fake news, di hatespeech e di discussioni fuori dalle righe, poco educate e molto violente, la responsabilità è di chi non riesce ad arginare la loro diffusione fuori dal solco dei loro obiettivi primari, che i social intendevano perseguire al momento della loro creazione e ideazione. Su questo, Papa Francesco apre: «La rivoluzione dei media digitali degli ultimi decenni si è rivelata un potente mezzo di promozione della comunione e del dialogo all’interno della nostra famiglia umana» – ha detto Bergoglio, ricordando soprattutto il ruolo che queste piattaforme hanno avuto durante la pandemia. Ma la necessità, messa nero su bianco dal papa, è quella di combattere una volta per tutte la disinformazione online.