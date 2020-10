Il deputato della Lega che diffida la Rai dal mandare in onda Report e chiede la cancellazione dei video da Facebook

Nella trasmissione di questa sera, Report prende in esame una vicenda che riguarderebbe la gestione dei test sierologici in Lombardia, parlando di presunte richieste al sindaco di Robbio (in provincia di Pavia) e agli altri sindaci della Lega di bloccarli. La trasmissione si chiede perché, mostrando anche alcuni messaggi che coinvolgerebbero i dirigenti del Carroccio interessati e mandando in onda anche un confronto tra il giornalista Giorgio Mottola e il parlamentare della Lega – nonché segretario della Lega Lombarda – Paolo Grimoldi.

Paolo Grimoldi e la diffida alla Rai per la trasmissione Report

Proprio Paolo Grimoldi, poi, ha scritto alla trasmissione Report e alla Rai chiedendo che la puntata di questa sera non venga messa in onda. Sui suoi canali social, il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci ha pubblicato il contenuto della missiva di diffida.

«Ho dato mandato al mio avvocato – si legge nel post di Ranucci -, per tutelare la mia onorabilità e la mia immagine pubblica di deputato del Parlamento italiano, di inviare alla Rai un diffida sulla messa in onda questa sera nella trasmissione di Rai 3, Report, di un servizio in cui, vedendo le anticipazioni pubblicate sulla pagina Facebook della suddetta trasmissione, vengo diffamato e in cui vengono mostrati presunti screen shot di mie presunte private e riservate comunicazioni avvenute tramite messaggio».

Non solo: il deputato leghista chiede anche la cancellazione dagli account social di Report di tutti i video di anticipazione dell’inchiesta di questa sera:

«Ho richiesto inoltre – prosegue la nota – che si proceda all’immediata rimozione e cancellazione dalla pagina facebook della trasmissione Report di qualsivoglia video o riproduzione relativa ai fatti descritti. Mi riservo inoltre di portare avanti nelle sedi competenti le azioni legali a tutela della mia reputazione, presentando una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Report».

La risposta di Sigfrido Ranucci a Paolo Grimoldi

Non si è fatta attendere la risposta di Sigfrido Ranucci che ha spiegato come il parlamentare sia «coinvolto in una situazione di interesse pubblico», ovvero quella messa in evidenza dalla trasmissione, citando anche i messaggi WhatsApp che Report ha mostrato sia nelle sue anteprime sui social network e che mostrerà nel corso della puntata di questa sera. Ranucci ricorda che Report – vale appena la pena ricordarlo – andrà in onda regolarmente alle 21.20 del 26 ottobre.