Gentiloni in pole position per la poltrona alla Concorrenza o al Commercio

Paolo Gentiloni in visita a Bruxelles per incontrare Ursula Von Der Leyen

Paolo Gentiloni oggi a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Un incontro che sembra sia avvenuto in «clima di grande amicizia» come confermato anche dallo stesso commissario europeo italiano che su Instagram ha pubblicato una immagine insieme a Der Leyen mentre guardano una fotografia della firma dei trattati di Roma.

Paolo Gentiloni incontra Ursula Von der Leyen a Bruxelles: «Clima di grande amicizia»

Una immagine serena e complice quella pubblicata da Paolo Gentiloni su Instagram, dove a didascalia della foto con Ursula Von der Leyen, scrive di essere «Al lavoro per una nuova stagione europea», con tanto di commento dell’account del Partito Democratico che usa diverse emoji di applausi.

L’incontro è stato definito come positivo anche ai giornalisti, e una testata in particolare avrebbe raccolto delle indiscrezioni sul futuro europeo di Paolo Gentiloni. Se ieri si vociferava di un possibile incarico agli Affari Economici raccogliendo il posto di Pierre Moscovici, oggi il Financial Times presupporrebbe diversi scenari. Secondo il quotidiano britannico infatti Gentiloni sarebbe in pole position per prendere il posto della danese Margrethe Vestager come commissario alla Concorrenza. In ballo ci potrebbe anche essere il portafoglio al Commercio. Bisognerà aspettare però martedì prossimo per conoscere la squadra messa insieme da Ursula Von Der Leyen.

(Credits immagine di copertina: ANSA/LUCA ZENNARO)