Domani intorno alle 12 la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen annuncerà la sua nuova squadra, ma qualche indiscrezione in merito ad alcuni portafogli è già trapelata. In particolare molti media italiani hanno riportato che stando alle dichiarazioni di alcune fonti dell’Unione Europea, il ruolo destinato all’ex presidente del consiglio nominato commissario europeo dal governo Conte 2 sarà quello degli affari economici.

L’indiscrezione: Paolo Gentiloni agli affari economici e monetari

Durante la discussione alla Camera prima del voto di fiducia al governo Conte 2, il nome di Paolo Gentiloni, nominato come commissario europeo, è stato citato più volte, legittimato e onorato come un ritorno alla rispettabilità, un ingresso «da protagonista» in Europa, una conferma di una eccellenza nazionale e internazionale che contribuirà a far riprendere al Paese il peso che merita all’interno dell’Europa. Non si può ancora dare come notizia certa, ma pare che, salvo colpi di scena o cambiamenti delle ultime ore, il ruolo che Paolo Gentiloni ricoprirà all’interno della Commissione europea sarà quello di responsabile degli Affari economici e monetari della Commissione europea. A confermarlo ai maggiori media italiani sarebbero delle fonti interne alla stessa Commissione di Bruxelles. Per avere la certezza bisognerà comunque aspettare la conferenza stampa della Presidente della Commissione Europea eletta dal luglio 2019 Ursula von der Leyen, quando svelerà l’attribuzione dei portafogli.

Paolo Gentiloni e Ursula von der Leyen si erano incontrati pochi giorni fa, descrivendo il loro colloquio come un confronto avvenuto in «un grande clima di amicizia»: lo stesso Gentiloni aveva condiviso una foto con la presidente della Commissione Europea mentre, di spalle alla fotocamera, guardavano la fotografia dei Trattati di Roma.