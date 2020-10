Arriva un quarto concorrente al Grande Fratello Vip

Dopo Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, siamo in grado di rivelare i ante prima che finalmente nel reality ci sarà posto per Paolo Brosio che ha sconfitto, dopo quasi due mesi, la sua lotta contro il Covid. Paolo Brosio al GFVIP.

Paolo, ha lottato duramente contro il virus che lo ha colpito proprio pochi giorni prima dell’ingresso nella Casa. Tra l’altro Brosio è stato uno dei primi a firmare il contratto come concorrente di questa edizione. Adesso dopo un numero infinito di tamponi e tanta sofferenza come lui stesso ci aveva raccontato; è arrivato il suo problema perché Paolo è ufficialmente e completamente guarito. In bocca al lupo al nuovo concorrente del GFVIP.

Paolo Brosio al GFVIP, entrerà lunedì 26

L’ingresso dei quattro è previsto per lunedì 26 ottobre per il primo cambio di passo del programma di successo condotto da Alfonso Signorini.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Paolo Brosio)