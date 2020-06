Salvini dice che il nuovo Ponte di Genova si autoalimenterà con i pannelli di Metano | VIDEO

Un vecchio spot di fine anni ’80 diceva: «Il metano ti dà una mano». Poi, con il passare del tempo, l’evoluzione della tecnologia ha portato all’individuazione di nuove forme di energia rinnovabile molto meno dispendiosa e con un impatto ambientale notevolmente inferiore. Secondo Matteo Salvini, però, il nuovo Ponte di Genova sarà molto più sostenibile grazie all’installazione di pannelli di metano che autoalimenteranno la struttura. Ovviamente non è così: si tratta di una gaffe. Il nuovo viadotto sul Polcevera, infatti, avrà delle installazioni, ma sul modello fotovoltaico.

«Modello Genova, orgoglio italiano, ingegneri, geometri architetti, mille operai, non un giorno di ritardo, non un incidente sul lavoro, non una tangente». Inizia così, con il classico elenco che Salvini ci ha abituato a sciorinare nel corso di ogni sua dichiarazione pubblica, il breve filmato pubblicato dal leader della Lega sui social, direttamente dal cantiere del Ponte di Genova. Gilet giallo e casco di ordinanza per raccontare l’opera arrivata verso la sua conclusione. «Grazie a questo modello l’Italia può e deve ripartire tutta, da Nord a Sud. La scelta è fra la burocrazia, il passato e la lungaggine modello CGIL (il nuovo nemico del leghista, ndr) e il futuro, il modello Genova».

Pannelli di metano sul Ponte di Genova

Poi la rivelazione post-moderna: «Lavoro, velocità, sviluppo e sostenibilità ambientale – dice orgoglioso Matteo Salvini -, visto che questo ponte, con i pannelli di metano, sostanzialmente si autoalimenterà. Quindi ci vediamo da agosto in macchina. Onore a Genova e un ricordo, anche, a chi non c’è più». Insomma, secondo il segretario della Lega ci sarà un modello a impatto zero grazie al metano.

La gaffe di Salvini

Ovviamente non è così. Il sito del Progetto PerGenova spiega che ci sarà un «Impatto ambientale contenuto grazie a pannelli fotovoltaici, che produrranno l’energia necessaria per il funzionamento dei suoi sistemi (illuminazione, sensoristica, impianti) sia di notte che durante il giorno».

La nostalgia di Salvini per gli anni ’80 deve averlo fatto cadere in una gaffe

