Anche le palestre sono sempre più digitali

L’evoluzione tecnologica ha modificato e stravolto molte delle nostre azioni quotidiane. Questo è accaduto anche per quel che riguarda il settore del fitness, con le palestre che negli ultimi anni sono diventate sempre più digitali. Strumenti all’avanguardia per monitorare l’attività fisica, con servizi di “diagnostica” istantanea che – oramai – abbiamo sempre a portata di mano. Anzi, di polso. Gli smartwatch, per esempio, sono diventati uno strumento fondamentale per tutti e hanno gradualmente sostituito gli orologi “tecnici” un tempo utilizzati per monitorare le nostre prestazioni durante l’attività fisica. Ma non c’è solamente questo, perché c’è stata un’enorme evoluzione che sta facendo unire due mondi che – all’apparenza – sono molto distanti tra loro: l’attività sportiva e l’entertainment.

Per quel che riguarda gli “allenamenti fai da te”, un ruolo fondamentale l’ha avuta la pandemia. Vista l’impossibilità – causa restrizioni – di frequentare le palestre, moltissime persone hanno deciso di rimettersi in forma o mantenere la propria forma fisica utilizzando app per un allenamento personalizzato. Basta inserire i propri dati (età, peso, altezza e livello di allenamento) per avere una scheda con gli esercizi da svolgere, coadiuvati da video esplicativi che mostrano le corrette posture da utilizzare e replicare per aumentare l’efficacia. Di pari passo, c’è stato anche un notevole incremento dei “fit influencer”, coloro i quali – attraverso i propri canali social – hanno fornito (e lo fanno tutt’ora, anche se il fenomeno è in lieve calo) indicazioni e suggerimenti per mettersi in forma.

Palestre digitali, i nuovi strumenti tecnologici

Prima e dopo ci sono le palestre sempre più digitali. I centri più all’avanguardia hanno implementato già da tempo i “macchinari” messi a disposizione degli utenti. Basti pensare a quelle cyclette o tapis roulant che si sono evoluti con il passare del tempo, integrando anche soluzioni di entertainment per rendere meno “faticosa” l’attività fisica. Ma il “divertimento” è solo una parte di questa evoluzione: le principali aziende del settore, infatti, hanno sviluppato anche molti software in grado di personalizzare gli allenamenti di ogni singolo individuo. Se per quel che riguarda la parte gestionale si parla di uno sviluppo silenzioso e non visibile agli utenti/clienti (a partire dalle prenotazioni, uno dei lasciti tecnologici utilizzati come soluzione per evitare il sovraffollamento nelle prime fase di riapertura post-pandemia), la possibilità di avere una propria scheda di allenamento in cloud – in modo tale da avere a disposizione i propri dati e i propri progressi sempre a portata di mano – rappresenta un vero punto di svolta. Soprattutto per i grandi centri che hanno diverse filiali sparse nel territorio.

Si è creato – e si continuerà a farlo – un ecosistema per la palestra sempre più smart. Un enorme passo in avanti rispetto ai primi orologi tracker in grado di monitorare il battito cardiaco e i chilometri percorsi, collezionando dati come il calcolo delle calorie perse durante l’attività fisica e qualche altro numero difficile da decifrare senza l’aiuto di un personale esperto. Le palestre digitali nel 2024 sono l’emblema di come i nuovi strumenti siano diventati un supporto non solo per chi svolge un’attività fisica, ma anche per i personal trainer e chi gestisce un’attività. Nel monografico di oggi, Giornalettismo andrà ad analizzare le diverse sfaccettature di queste evoluzione, coinvolgendo in questa analisi anche una delle aziende leader del settore delle produzione e sviluppo di nuove tecnologie applicate al mondo del fitness e wellness.