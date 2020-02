La gara a chi ce l’ha più grosso, il palco. Sabato piazza Santi Apostoli (a Roma) ha ospitato la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il ritorno dei vitalizi. Alla mobilitazione pentastellata hanno partecipato circa 10mila persone, circa la capienza massima di quei 4mila metri quadrati del luogo prescelto per il grande ritorno M5S a contatto con la ‘gente’. Oggi quel luogo (dalle 17) ospiterà il movimento delle Sardine che, a differenza di quanto fatto dai pentastellati, avranno un palco più strutturato. Un qualcosa che ha fatto storcere il naso al sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni, che rilancia il complotto di un finanziamento esterno, magari dai Benetton. Ed ecco che nasce la sterile (ed errata) polemica sul palco sardine.

Con un post Facebook al vetriolo, Stefano Buffagni ha parlato di una location che sembra stata organizzata per ospitare un concerto degli U2. Il palco sardine, secondo il sottosegretario in quota M5S, non può che esser stato finanziato da qualche grande ricco d’Italia, facendo riferimento, ovviamente, alla famiglia Benetton (dopo quella foto dei quattro leader bolognesi a Fabrica).

Palco Sardine, ‘chi ti paga?’

«È il palco degli U2 o delle Sardine? Chi paga? Ieri il Movimento 5 Stelle, che governa il paese, che ha più di 300 parlamentari e 100 consiglieri regionali, era in piazza, con un palco esiguo – ha scritto su Facebook Stefano Buffagni -. Oggi nella stessa piazza ci saranno le sardine con un palco costosissimo ed una regia che nemmeno Bono degli U2. La domanda è: Chi paga? Chi hanno dietro? I Benetton? Guardate voi stessi e fatevi un’idea». Il tutto allegando la foto del palco utilizzato sabato dal Movimento 5 Stelle.

Il palco Sardine costato 2800 euro

Una cosa ben fatta, però, non per forza deve esser costata migliaia e migliaia di euro, come se fossero gli U2. Uno degli organizzatori dell’evento romano, la sardina Juri Antonozzi, ha dichiarato a La Repubblica che quel palco è costato 2800 euro con soldi provenienti dall’attività di crowdfunding e che il tutto sarà rendicontato. E, in effetti, la raccolta fondi era stata pubblicata sulle pagine social del movimento nelle scorse settimane. Ma se questo non basta, c’è anche il racconto (che ha il sapore dello scontrino fiscale) del titolare dell’azienda che ha affittato per oggi il palco Sardine: «Il costo è di circa 2000 euro, come per tutte le occasioni – ha fatto sapere Mob Live a Open -. Il prezzo può salire, di poco, in base agli optional». Quindi è confermato il prezzo pagato: 2800 euro compreso il montaggio.

