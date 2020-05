Crollo di una palazzina a Marino, vicino Roma: persone coinvolte

Sarebbe stata un’esplosione la causa della distruzione di una palazzina nel centro di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani in provincia di Roma. Nella deflagrazione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, sarebbero coinvolte alcune persone. Sul posto sono già presenti diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le macerie. La palazzina Marino sarebbe crollata su se stessa nel tardo pomeriggio del 4 maggio, le squadre dei soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dall’abitazione.

Palazzina Marino, estratte tutte le persone

Al momento del crollo, quattro persone si trovavano all’interno dell’abitazione. Sono proprio queste quattro persone l’obiettivo principale dei soccorritori che, alla fine, sono riuscite a raggiungerle e a estrarle vive. Il crollo della palazzina si sarebbe verificato in via Carissimi, a pochi passi dalla centrale Piazza Garibaldi. Si tratta di una strada molto stretta, all’interno del centro storico. Sulla stradina, che è ricoperta di sanpietrini, si affacciano due file di abitazioni e di palazzine di antica fabbricazione. Nei pressi della struttura crollata, si trovano anche diversi ristoranti e locali pubblici. Il crollo è avvenuto poco dopo le ore 20.

Stando alle prime indicazioni, ci sarebbe anche una bambina tra i quattro dispersi che è stata estratta viva dalle macerie. Il luogo del crollo corrisponde alla palazzina dove, qualche tempo fa, si trovava una struttura alberghiera e di ristorazione.