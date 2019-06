Pakistan, una valanga travolge gli alpinisti: quattro sono italiani

Tragedia in Pakistan: una valanga verificatasi alle prime ore del mattino ha travolto 7 alpinisti, quattro di questi sono italiani. Obbiettivo della spedizione era una cima di 5800 metri nell’area dell’Hindu Kush.

L’incidente è avvenuto alle prime luci di questa mattina a 5300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer in Pakistan. Sette gli alpinisti travolti: 3 pachistani e quattro italiani. Le operazioni di soccorso da parte dell’esercito pachistano potranno iniziare solamente domani mattina per via delle condizioni meteo avverse e per la distanza della base dal luogo dell’incidente.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la spedizione era guidata da Tarcisio Bellò, gli altri italiani sembrano essere sarebbero Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo, mentre i pachistani sono Nadeem, Shakeel e Imtiaz.

