Il padre di Boris Johnson dice che andrà comunque al pub anche se il governo del figlio lo sconsiglia | VIDEO

Il premier e ministro delle finanze britannico Boris Johnson ha sicuramente fatto parlare di sé dopo la sua uscita sulle «famiglie che perderanno i loro cari» mantenendo una pacatezza che, ai più, è risultata assurda e insensibile. Visto il diffondersi del contagio da coronavirus Johnson si è visto costretto a cambiare ben presto opinione, arrivando a definire quanto sta accadendo la «sfida economica più grande dopo la Seconda guerra Mondiale» per il Regno Unito e adottando le misure di contenimento anche nella sua Gran Bretagna. Misure che, a quanto pare, lo stesso padre Boris Johnson è già intenzionato a infrangere.

Boris Johnson, l’impatto del coronavirus sull’economia sarà peggiore della crisi del 2008

L’economia per il premier britannico viene prima di tutto o, almeno, questo lasciano intendere le sue parole. Ha avuto buone parole per l’Italia e per la sua «eccellente sanità», annunciando nella giornata di ieri che il suo governo agirà come se il paese fosse «in guerra» e adottando misure senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Il governo Johnson ha deciso di investire 350 miliardi si sterline per sostenere l’economia e di sospendere il pagamenti delle rate dei mutui per tre mesi a coloro che sono in difficoltà. Stabilito anche un contributo di 25 mila sterline a negozi, pub e piccole e medie imprese. Riguardo alle misure di contenimento Johnson ha chiesto ai cittadini di «evitare i pub, i club, i teatri e altri luoghi pubblici simili», invito valido in particolare per gli ultrasettantenni.

Il padre di Boris Johnson vuole disobbedire alle direttive del governo del figlio

Sicuramente fa – amaramente – discutere il video padre Boris Johnson che, nel corso di un programma tv This morning andato in onda in mattinata, ha dichiarato che, se ne avrà voglia, andrà comunque al pub. Tale padre, tale figlio o la storia della mela che non cade mai lontano dall’albero. La superficialità mostrata dal premier britannico prima di decidere di agire è la stessa che si nota nelle parole di suo padre. Al giornalista che gli domanda se andrà al pub stasera il padre 79enne di Boris Johnson non esita a rispondere: «Certo che andrò al pub, se avrò bisogno di andare al pub». E alla domanda su cosa penserà che suo figlio potrebbe dire di questa dichiarazione l’uomo risponde che il premier ha detto che non si dovrebbe andare al pub ma che, se lui ne avrà voglia, ci andrà lo stesso.

(Immagine copertina: frame del video dal programma This Morning)