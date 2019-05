Incidente lungo la strada provinciale 21 nel tratti vicino ad Arqua Petrarca in provincia di Padova, dove uno scuolabus che trasportava una trentina di studenti si è rovesciato su un fianco percorrendo una strada in discesa prima di affrontare un tornante. I bambini feriti, secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco su Twitter, sono 9 e hanno tra i 7 e i 14 anni, mentre l’autista è stato preso dopo che aveva tentato la fuga.

Padova, scuolabus si rovescia in strada e l’autista cerca di fuggire

I nove giovani rimasti feriti nell’incidente dello scuolabus che si è rovesciato su un fianco sono stati soccorsi e portati al pronto soccorso dell’ospedale di Schiavonia, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Fermato anche l’autista del veicolo che in un primo momento si era dato alla fuga a piedi facendo perdere le sue tracce.

Lo scuolabus è ribaltato in via Aganoor, nei tornanti del Sassonegro, sulla strada che collega Baone con Arquà intorno alle 13.30. Il pulmino, della ditta Seaf, era guidato dall’unico adulto presente a bordo, un rumeno di 51 anni, che invece di aiutare i bambini, si è velocemente dato alla fuga, facendo perdere in un primo momento le sue tracce. È stato poi trovato un paio di ore dopo dalle forze dell’ordine accorse sul luogo, dove alcuni passanti si erano fermati per prestare soccorso alla trentina di studenti a bordo. Secondo il racconto dei bambini, lo scuolabus stava percorrendo la strada a zig zag e l’autista sembrava allegro: da qui una prima ipotesi che l’uomo al volante fosse sotto gli effetti dell’alcol.

(credits immagine di copertina: Vigili del Fuoco)