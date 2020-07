Condannato a 24 anni l’uomo che dirottò il bus con a bordo 50 studenti

È stato condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, l’uomo che il 20 marzo 2019 dirottò il pullman che stava guidando con a bordo 50 studenti della scuola media Vailati di Crema. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano che ha accettato in toto le richieste del pm.

Ousseynou Sy era accusato dei seguenti reati: sequestro aggravato dalle finalità terroristiche, strage, incendio, lesioni e resistenza. Il pullman che stava guidando per portare i piccoli studenti in gita, era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri alle porte di Milano sulla Vigevanese (nella zona di San Donato).

Ousseynou Sy condannato a 24 anni di carcere

L’uomo, poi, diede fuoco al mezzo mettendo a rischio la vita dei bambini, delle due maestre e dell’assistente che era a bordo con loro. I giudici hanno poi riconosciuto anche risarcimenti a titolo di provvisionale pari a 25mila euro per ognuno dei ragazzi che si sono costituiti parti civili tramite i loro genitori, ai quali è stato riconosciuto un risarcimento di 3mila euro ciascuno. Il 48enne ha assistito impassibile alla lettura della sentenza, mentre durante la sua dichiarazione prima del pronunciamento dei magistrati aveva ribadito che quel suo gesto era per sensibilizzare sul tema dei migranti morti in mare.

