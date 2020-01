Canada, sparatoria in centro a Ottawa: un morto e tre feriti gravi

Momenti di terrore a Ottawa, capitale del Canada, in pieno centro città. Una sparatoria ha coinvolto diverse persone e ci sarebbero numerosi feriti. Secondo il report ufficiale trasmesso dalle forze dell’ordine, ci sarebbe un morto accertato mentre tre persone sono state ricoverate in gravi condizioni in ospedale. Tra di loro anche un adolescente. A riportare la notizia è stata la polizia canadese attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, invitando i cittadini di non recarsi in quella zona. A sparare sarebbe stata un’unica persona e l’uomo, per il momento, sarebbe ancora in fuga.

LEGGI ANCHE > Sparatoria a London Bridge, è terrorismo: morto anche l’attentatore | VIDEO

Le notizie che arrivano da Ottawa sono ancora incerte. Per il momento i media locali, attenendosi a quanto descritto dalle fonti ufficiali della polizia canadese, parlano di almeno una vittima e tre feriti. Le vittime sono state soccorse e trasportate nei pronto soccorso della zona. La sparatoria è avvenuta a meno di un chilometro di distanza dalla sede del Parlamento canadese. Il tutto mentre le forze dell’ordine stanno battendo a tappeto la zona per cercare di fermare l’uomo in fuga.

Ottawa, sparatoria in strada: diversi feriti

I numeri, però, sono costantemente in aggiornamento per via della concitazione del momento. La polizia canadese ha pubblicato su Twitter gli aggiornamenti in tempo reale di quanto avvenuto nell’isolato 400 di Gilmour Street.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

Per il momento, da quel che riportano i quotidiani online canadesi, si parla di una sola persona che avrebbe aperto il fuoco. Ancora non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta in strada oppure all’interno di un ufficio sito in quella zona residenziale di Ottawa.

(foto di copertina: da Twitter)