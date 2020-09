«De Laurentiis avrebbe giustificato i sintomi con una indigestione di ostriche»

Sarà importante avere una versione ufficiale dei fatti al più presto, prima che si diffondano notizie incontrollate. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, infatti, si è recato nella giornata di ieri all’assemblea della Lega Calcio in cui si è discusso di diritti televisivi. Stando ad alcuni racconti, non avrebbe sempre indossato la mascherina. Ma, secondo quanto scrive Repubblica, De Laurentiis si era sottoposto al tampone nelle ore precedenti all’assemblea di Lega.

Ostriche De Laurentiis, così avrebbe giustificato i suoi sintomi

E, a quanto pare, non era nemmeno completamente asintomatico. Tanto da giustificare il suo leggero malessere con una indigestione di ostriche nei giorni scorsi. Un modo per minimizzare che rientrerebbe dunque in quella casistica a cui appartiene anche il caso di Briatore, la cui positività al coronavirus, nelle prime ore, era stata giustificata come una forte prostatite che aveva costretto il patron del Billionaire a recarsi presso il San Raffaele di Milano.

Inoltre, Repubblica è in grado di riportare anche il fatto che i presidenti della Serie A presenti all’assemblea di Lega sarebbero stati informati della positività di Aurelio De Laurentiis nella serata del 9 settembre, intorno alle 20. Per loro, adesso, scatta la profilassi, anche perché sono rimasti al chiuso di una stanza per diverse ore insieme al presidente del Napoli che le cronache descrivevano come uno dei mattatori di una giornata storica per i diritti televisivi delle società di calcio.

Com’è nata la notizia delle ostriche De Laurentiis

Stando a quanto riportato da Franco Vanni di Repubblica, il racconto delle ostriche era circolato già nella serata di ieri e il quotidiano romano lo aveva riportato senza però fare riferimento al presidente del Napoli. Il suo nome è stato associato all’episodio e alla positività soltanto dopo che la SSC Napoli aveva comunicato attraverso canali ufficiali la notizia del tampone positivo di De Laurentiis. La storia delle ostriche sarebbe stata raccontata da diverse persone presenti, tutte concordanti nel descrivere questo aspetto. Nessuna notizia in più, invece, su possibile presenza di febbre al momento dell’assemblea di Lega.

Si attendono anche eventuali decisioni della Lega. La situazione sembra essere più che mai in divenire. Dal lato della società, invece, soltanto la laconica conferma – in un comunicato di due righe – sulla positività del presidente del Napoli.