Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus, ieri era all’assemblea di Lega

La notizia era stata lanciata in esclusiva questa mattina dal portale online Il Napolista. Ora, arriva anche il comunicato ufficiale della SSC Napoli. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis positivo al coronaviurs. Nella giornata di ieri, tuttavia, il numero uno del Napoli aveva partecipato all’assemblea di Lega e, per larghi tratti – sostengono i presenti -, non aveva indossato la mascherina. Allerta massima, dunque, per gli altri 19 presidenti di Serie A presenti all’incontro, ma anche per lo staff della Lega calcio e per i giornalisti, con cui De Laurentiis si era trattenuto per qualche minuto a margine dell’assemblea sui diritti televisivi.

Aurelio De Laurentiis positivo, com’è andata

Ieri, c’è stato l’incontro all’assemblea di Lega. Aurelio De Laurentiis è arrivato e ha partecipato alla riunione per tutta la sua durata. In molti lo hanno visto circolare senza mascherina. Secondo Il Napolista, tra le altre cose, il presidente non sarebbe asintomatico e, anzi, nei giorni scorsi avrebbe avuto anche una polmonite sospetta. La stessa testata riporta che anche un membro della famiglia del presidente del Napoli sarebbe risultato parimenti positivo.

Scattano le misure di prevenzione anche nei confronti dei calciatori e dello staff della società: Aurelio De Laurentiis è stato molto vicino alla squadra nel corso del ritiro prestagionale a Castel di Sangro. E aveva avuto anche delle parole molto forti nei confronti della Uefa, che aveva chiamato i calciatori nelle rispettive nazionali per disputare i match di Nations League, nonostante l’emergenza coronavirus: «Se qualcuno torna positivo dai ritiri delle nazionali – aveva detto De Laurentiis – sono pronto a fare cause».

Secondo la società, il tampone sarebbe stato effettuato nella giornata di ieri. Oggi, l’esito dell’analisi.