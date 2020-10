Ostia, gestore 31enne di un pub positivo al Covid ricoverato in intensiva con «carica virale altissima»

Il gestore del celebre pub di Ostia “Casa Clandestina” ha 31 anni ed è ricoverato allo Spallanzani da tre giorni, intubato e sedato perché non può respirare da solo. In ospedale ci è arrivato con una grave insufficienza respiratoria, fortemente dispnoico e prima ancora di fare il tampone – risultato positivo – è stato attaccato alle macchine poiché gli rimaneva solo qualche minuto di autonomia respiratoria. Non c’è stato tempo nemmeno di agire con la mascherina d’ossigeno. Le condizioni del giovane sono gravi e i medici non riescono a spiegarsi come un giovane senza patologie pregresse possa essere colpito così duramente.

Gestore pub Ostia con «carica virale altissima»

L’apparato respiratorio del gestore pub Ostia che ora si trova in rianimazione allo Spallanzani sarebbe letteralmente collassato secondo i medici. Il 31enne era sano, in buone condizioni, ma nel giro di qualche ora la sua situazione è degenerata. Non è la prima volta che dagli ospedali arriva una storia del genere, comunque, e ciò che ha colpito i medici -dopo la tac che ha evidenziato una polmonite interstiziale causata dal Covid – è stata l’altissima carica virale che aveva attaccato le vie aree del giovane uomo.

Tutti negativi i colleghi

I dottori non fanno pronostici ma rimangono preoccupati, così come famiglia, amici e conoscenti del gestore del famoso pub. La paura è anche per la possibile nascita di un nuovo focolaio a Ostia, visto che il pub in questione è un luogo simbolo della movida della città. In tal senso, però sembrerebbero arrivare notizie rassicuranti da parte dei collaboratori del 31enne: «Gli altri dipendenti si sono sottoposti al tampone rapido e sono risultati negativi. Nei giorni di chiusura verrà eseguita la sanificazione del locale». L’apprensione della cittadina per il giovane è tanta considerato il suo coinvolgimento e le sue iniziative sociali a favore dei bisognosi.