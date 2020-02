Questo è l’ospedale da mille posti che è stato costruito in meno di 10 giorni a Wuhan

Gran parte degli elementi utilizzati erano prefabbricati. Ma in ogni caso, l’ospedale Wuhan da 1000 posti letto (in cui è previsto lavoreranno 1400 medici militari) è stato ultimato nelle sue componenti fondamentali anche prima della scadenza di dieci giorni. Il governo cinese aveva dato questo range di tempo agli operai e alle ditte incaricate per la costruzione della struttura. I primi pazienti potranno essere ospitati sin dalla giornata del 3 febbraio, in anticipo sulla data di consegna.

Ospedale Wuhan, pronto a tempo di record

Mentre i pazienti inizieranno a essere curati all’interno della struttura, gli operai potranno ultimarla definitivamente. Erano due gli ospedali di Wuhan che dovevano essere costruiti a tempo di record. Uno di questi è stato già reso funzionale, grazie a un incessante lavoro a ciclo continuo, di giorno e di notte.

L’impresa edilizia è stata ampiamente documentata e il regime cinese, solitamente molto ‘parco’ di immagini, ha fatto in modo che i video in time-lapse che mostravano quotidianamente i progressi della struttura avessero la massima diffusione, anche su scala mondiale. La notizia di oggi è che uno dei due ospedali risulta essere funzionante a partire da domani: un contributo fondamentale alla diffusione del coronavirus nell’area. I medici militari avranno una struttura molto grande dove poter eseguire tutte le operazioni del caso sulla popolazione colpita dal virus.

Le prossime tappe di costruzione dell’ospedale Wuhan

I lavori del primo ospedale sono iniziati lo scorso 24 gennaio: la paga giornaliera degli operai è stata di 1.200 yuan, circa 156 euro, somma equivalente al triplo della diaria normale. Ma la Cina non è nuova a imprese del genere: anche per fronteggiare la Sars, nel 2002-2003, vennero costruite strutture su questo modello e in tempi simili. Il secondo ospedale, altrettanto grande, sarà pronto entro il 6 febbraio.