La storia della «gente con il trolley» che torna dalle vacanze e va in ospedale per fare il tampone

Alcune persone sono andate in ospedale non appena rientrate dalle vacanze, con tanto di trolley al seguito

Si rischia di vanificare quanto di buono era stato fatto finora. È questa la sintesi del pensiero di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Ospedale dei Colli di Napoli dopo le scene che si sono viste tra ieri e oggi fuori dall’Ospedale Cotugno. Molti cittadini, di rientro dalle loro vacanze all’estero, si sono precipitati nel nosocomio direttamente dall’aeroporto, chiedendo di poter effettuare il tampone. Alcuni, secondo il racconto e le foto pubblicate dal quotidiano La Repubblica, si sono recati nella struttura addirittura ancora con il trolley tra le mani (e, qualcuno, anche senza mascherina).

«Abbiamo visto cittadini con i trolley e le valigie che, appena scesi dall’aereo, si sono presentati qui pretendendo un esame immediato – ha detto Maurizio Di Mauro ai microfoni de La Repubblica -. Siamo abituati a non cacciare nessuno, come struttura pubblica dobbiamo dare assistenza a tutti, per cui abbiamo chiamato l’Asl Napoli 1 che ha mandato personale del distretto e stanno facendo loro i tamponi presso il Cotugno».

Ospedale Cotugno preso d’assalto dai vacanzieri di ritorno

L’ordinanza della Regione Campania, infatti, invita i cittadini di ritorno dall’estero a recarsi immediatamente a casa, non andare in ospedale e rimanere in isolamento. Una volta raggiunto il proprio domicilio, si deve contattare la Asl di riferimento che provvederà a fissare appuntamenti per effettuare i tamponi su tutte le persone che ne hanno fatto richiesta dopo il ritorno dalle loro vacanze fuori dai confini italiani e nelle zone dove, attualmente, il virus è tornato a circolare con voracità.

Le lamentale

Alcune persone, però, hanno protestato: secondo il loro racconto, infatti, non avrebbero ottenuto alcuna risposta dagli operatori della Asl e per questo motivo, contravvenendo all’ordinanza, si sono presentati all’Ospedale Cotugno per richiedere ed effettuare i test.

