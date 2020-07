Dopo 137 giorni, nessun paziente Covid nella terapia intensiva di Bergamo

L’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato uno degli epicentri dell’epidemia di coronavirus degli ultimi quattro mesi. Oggi, la struttura è ben contenta di dichiarare che, dopo 137 giorni, il reparto di terapia intensiva non ospita più pazienti affetti da coronavirus. Una notizia che dà speranza, dopo che per mesi la città ha dovuto combattere con un’emergenza senza precedenti.

Ospedale Bergamo, da oggi la terapia intensiva è covid-free

Ovviamente, non si potrà ancora affermare con certezza che quanto accaduto in queste ultime ore sia definitivo. L’esperienza, infatti, insegna che il contagio potrebbe riprendere nuovamente con violenza, rendendo necessari nuovi posti in terapia intensiva. Oggi, tuttavia, non c’è nessun paziente affetto da coronavirus presso l’ospedale di Bergamo.

Il primo ricovero era avvenuto il 23 febbraio, quando la pandemia in Italia era ai suoi inizi o, meglio, era stata ufficializzata dopo il caso del paziente 1 di Codogno. Successivamente, l’escalation che ha visto – molto spesso – fare delle scelte molto dolorose al personale medico dell’ospedale di Bergamo e negli ospedali della provincia. Ora, con il reparto di terapia intensiva più accessibile, anche la qualità delle cure – rimasta sempre su standard molto alti – non potrà che migliorare.

Ospedale Bergamo, la buona notizia nel giorno in cui diminuiscono i morti per coronavirus

La notizia dell’Ospedale di Bergamo rientra tra le notizie positive del bollettino del ministero della Salute sui morti e sui contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Infatti, oltre alla notizia della terapia intensiva svuotata da pazienti Covid, è opportuno sottolineare come nella Regione Lombardia ci siano stati 71 nuovi contagi, ma i morti siano sensibilmente diminuiti rispetto alla giornata di ieri. In tutta Italia, infatti, ci sono stati 15 decessi a fronte dei 30 registrati ieri.