Catturato l’orso che ha aggredito un carabiniere in provincia di Trento

Mentre nella Provincia di Trento proseguono – da settimane – le ricerche di M49, venerdì sera un altro orso è stato protagonista di un’aggressione ai danni di un carabiniere che, fuori servizio, era impegnato in un’escursione nei pressi del laghetto all’ingresso della cittadina di Andalo. L’esemplare è stato catturato nella notte di oggi ed è stato portato all’interno del centro faunistico del Casteller, luogo da cui è fuggito – per la seconda volta – M49 quasi un mese fa. La storia dell’orso aggredisce carabiniere ha portato all’immediata ricerca e cattura.

Secondo le ricostruzioni, il plantigrado è un esemplare di circa due anni e mezzo e di 121 chilogrammi. Identikit che non corrisponde al ‘ricercato’ M49. Si tratterebbe, infatti, di un esemplare rinominato M57, già sotto l’attenzione da parte degli esperti. Il carabiniere sarebbe stato aggredito venerdì 22 agosto, intorno alle 22.30, mentre stava passeggiando nei pressi del laghetto all’ingresso della città di Andalo, prima di entrare in turno. Per lui solo alcune ferite non gravi e guaribili in pochi giorni.

Orso aggredisce carabiniere ad Andalo: catturato

La cattura è avvenuta nella notte tra sabato e domenica grazie all’intervengo degli uomini del Corpo forestale della Provincia di Trento, con la collaborazione dei Vigili del fuoco e dai Carabinieri di Andalo. Il Plantigrado è stato narcotizzato – seguendo l’ordinanza emessa con urgenza dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – mentre si trovava nei pressi di alcuni cassonetti all’interno della città di Andalo. Probabilmente nel tentativo di procacciarsi del cibo.

La cattura e la ‘detenzione’ al Casteller

La storia dell’orso aggredisce carabiniere, dunque, si è conclusa con la sua cattura. L’esemplare, ora, si trova all’interno del centro faunistico del Casteller. Proprio da lì, lo scorso 26 luglio, riuscì a fuggire M49 di cui si sono perse le tracce dopo esser riuscito a scavalcare le recinzioni. Da quel giorno sono partite le ricerche che hanno portato a un solo ritrovamento: quello del radiocollare che l’orso è riuscito a togliersi.

