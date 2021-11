Un orologio da uomo, per una puntualità di lusso

Nonostante la leggera contrazione del fatturato, sono aumentate le quote di mercato degli orologi di lusso. Vi è in corso una ricomposizione della domanda, come per altri settori che tornano “verdi”, anche in questo caso crescono le vendite e brand come Philip Watch o Maserati, che aumentano il proprio fatturato grazie a chi non ha subito gravi perdite economiche anche in tempo di pandemia.

Le grandi novità del settore degli orologi di lusso

I nuovi ed i vecchi abbienti rimangono tali anche dopo il fermo della pandemia, mentre, chi non aveva grandi possibilità economiche prima del Covid, ora si ritrova ancora più povero. Ecco la sintesi della ripresa così. Detta “a K” che contrassegna questo 2021. Questo concetto vale anche per le grandi case di beni di lusso, come gli orologi di cui sopra.

A differenza del periodo post 11 settembre 2001, in cui i beni di lusso avevano avuto una brusca frenata, oggi il settore non solo non è stato intaccato affatto dalla pandemia, ma ha avuto un’impennata, soprattutto per quanto concerne le vendite online. Le nuove generazioni non vivono più il “senso di colpa collettivo”, forse stiamo diventando sempre più egocentrici ed egoisti, o forse, solo meno empatici.

Le vendite online si sono moltiplicate, forse proprio a causa del Covid, le persone preferiscono spendere online «in beni con il logo» anziché viaggiare o uscire a cena, questa resta per molti l’unica valvola di sfogo, come dimostrato anche dai famosi giorni di “revenge spending” accaduti durante i primissimi allentamenti del lockdown. La società di ricerca europea dichiara che sta crescendo anche il mercato secondario degli orologi con 22 miliardi di dollari nel 2020, un terzo del valore complessivo del mercato, in merito ai marchi più famosi del settore lusso.

Perché investire su un orologio di lusso

Investire su un orologio di valore è sempre un’ottima idea, è uno strumento di classe che non invecchia mai e può essere tramandato di generazione in generazione. Inoltre, comprare oggi vuol dire avere la garanzia di possedere un oggetto vintage in un futuro prossimo. L’interesse attuale nelle aste più famose del mondo è sempre più alto, un trend che inizia circa 20 anni fa grazie a Sotheby’s che nel 1999 batte un orologio vintage per ben 11 milioni di dollari. Gli orologi raramente calano di valore, anzi, ci sono orologi in circolazione che valgono molto più di 11 milioni di dollari, il mercato del lusso è sempre attivo come abbiamo visto, neanche una pandemia può abbatterlo.

Chi lavora nel mercato del lusso lo sa e spesso investe i propri guadagni in beni preziosi e di valore, come gli orologi. Questa può essere una buona manovra, considerando che negli anni molti prodotti di design, possono acquisire sempre più valore. E’ sempre bene stipulare un’assicurazione quando si acquista un orologio di questo valore, ricordatevelo sempre.

E voi? Con quale orologio di valore iniziereste la vostra collezione per la vita?