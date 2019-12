Nuotano le orche nel porto di Genova | VIDEO

Orche che vagano, smarrite rispetto al loro lungo viaggio verso le isole Azzorre. Per questo motivo, un branco di cetacei è stato avvistato nel porto di Genova Pra. Il video che le ha immortalate è stato pubblicato nella giornata di ieri, 1° dicembre, sulla pagina Facebook di Limet, l’account che monitora i cambiamenti meteorologici in Liguria.

Orche nel porto di Genova, l’evento eccezionale

Le orche solitamente nuotano in acque molto fredde. È, per questo motivo, rarissimo incontrarle nel mar Mediterraneo. La testimonianza di quanto accaduto nella giornata di ieri è molto preziosa per determinare alcuni aspetti sul carattere e sui comportamenti di questi cetacei. Certo, non si tratta di un unicum, dal momento che già in passato alcuni esemplari di orca erano stati avvistati nel Mediterraneo. Ma l’evento resta di portata eccezionale. Lo ha spiegato anche la biologa marina Silvia Mangraviti, che è stata contattata dal portale Genova 24.

Il parere della biologa marina sulle orche a Genova

«La macchia bianca le identifica come “Orcinus orca”. In passato ci sono già stati avvistamenti in Mediterraneo, è considerata una specie “visitatrice”, cioè non stanziale. Nel video ai vedono tre esemplari, di cui una mamma e un cucciolo. Si muovono in “pod”, ossia gruppi familiari a gerarchia matriarcale. È stato documentato che esiste una popolazione piuttosto stanziale nello stretto di Gibilterra, e probabilmente questi esemplari sono arrivati da lì. Gli avvistamenti nel Mediterraneo – ha concluso la biologa – sono comunque molto rari, quindi è una fortuna questo video».

Nel 2017, ad esempio, ci sono stati avvistamenti di orche anche in acque siciliane, tra Marina di Ragusa e Casuzze, quando venne individuata un’orca lunga circa 9 metri e dalle 9 tonnellate di peso. Una situazione che, all’epoca, aveva provocato un certo allarmismo (l’immagine dell’orca assassina è ben impressa nelle menti delle persone, in seguito a una corposa letteratura e filmografia sul tema), ma che aveva avuto la medesima spiegazione rispetto a quanto successo a Genova nella giornata di ieri.

Le orche, dunque, non hanno un vero e proprio habitat nel mar Ligure, ma si sono trovate in quel punto per un fortuito caso. La migrazione delle orche verso le Azzorre, infatti, è in atto proprio in questo periodo dell’anno. Non si sa ancora il motivo in base al quale questi mammiferi abbiano cambiato la loro rotta. In ogni caso, il team di studiosi di Genova sta analizzando il filmato e sta perlustrando l’area per capire qualche elemento in più.