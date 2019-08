Quello che sulla Open Arms temevano si è puntualmente realizzato nella mattinata del 18 agosto: cinque migranti che fanno parte dei 107 naufraghi che sono rimasti ancora a bordo si sono gettati in acqua, nel tentativo di raggiungere a nuoto Lampedusa.

Open Arms, il video dei cinque naufraghi che si gettano in mare

Sulla nave si stava discutendo – lo stava facendo l’equipaggio e il fondatore della ong Oscar Camps – della proposta arrivata dalla Spagna di Pedro Sanchez di offrire il porto sicuro di Algeciras alla Open Arms per uno sbarco dei naufraghi. Tuttavia, a bordo dell’imbarcazione si stava valutando la proposta, affermando che – vista la situazione di emergenza confermata anche dalla Procura di Agrigento nell’ispezione di questa mattina – non c’erano le condizioni per affrontare la traversata verso il porto dell’Andalusia.

I cinque migranti che si sono gettati in acqua, poi, sono stati recuperati dalle imbarcazioni dei soccorritori che hanno immediatamente circondato la Open Arms. Si teme che altri gesti di questo tipo, dopo 18 giorni dal salvataggio, si possano ripetere. La situazione a bordo è diventata ormai insostenibile.