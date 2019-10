Oliviero Toscani condannato per blasfemia. E il giudice lo paragone a un Imam

La sanzione economica è simbolica (si tratta di 4mila euro), ma il giudizio espresso nella sentenza di condanna nei confronti di Oliviero Toscani è molto più pesante del colpo al portafoglio. La vicenda risale al 2014 quando il fotografo milanese, ospite della trasmissione La Zanzara, in onda su Radio24 (e condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo) aveva espresso giudizi molto poco oxfordiani sul crocifisso.

Il tribunale di Milano ha deciso di sanzionare pecuniariamente il fotografo milanese con l’accusa di «offese a una religione mediante vilipendio di persone» dopo quel giudizio sferzante sui crocifissi e sulle altre icone cristiano-cattoliche all’interno delle chiese. La multa è di 4mila euro, ma la sentenza entra nel dettaglio con tanto di paragoni ‘islamici’ da parte del giudice.

Cosa aveva detto Oliviero Toscani nel 2014

Era il 2 maggio del 2014, oltre cinque anni fa, quando Oliviero Toscani, rispondendo alle domande dei conduttore de La Zanzara, aveva parlato così: «Se sei un extraterrestre che atterro in Italia ed entri in una bellissima chiesa cattolica e vedi uno attaccato, inchiodato a una croce che sanguina, dei bambini nudi che volano, San Bernardo tolta la pelle… Io credo che un club sadomaso non sia così all’avanguardia». Un qualcosa di molto simile a quanto dichiarato qualche settimana fa.

Le motivazioni della condanna da parte del Tribunale di Milano

Il giudice Ambrogio Moccia nelle motivazioni della condanna a Oliviero Toscani (riportate da Libero) non usa mezzi termini, con tanto di paragoni pesanti nei confronti del famoso fotografo milanese che, dal canto suo, rilascia spesso dichiarazioni provocatorie come quella che gli è costata questa sanzione: «La definizione di Cristo in croce come di ‘uno attaccato’ è una manifestazione di profondo disprezzo per i valori del cristianesimo, una esternazione confrontabile solo al peggior linguaggio propagandistico di un predicatore del fondamentalismo islamico».

