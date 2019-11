Oliviero Toscani spiega la sua battuta su Meloni, Boldrini e la scimmia

La scimmia tirata in ballo per galanteria nei confronti delle due donne

Ha fatto molto discutere la frase pronunciata da Oliviero Toscani nel corso della puntate de La Zanzara (su Radio24) andata in onda martedì 12 novembre. Il famoso fotografo milanese, rispondendo a una domanda provocatoria di Giuseppe Cruciani a sfondo sessuale, aveva risposto in modo considerato offensivo. Si parlava di Laura Boldrini e Giorgia Meloni su un’isola deserta e toscani aveva detto di preferire un rapporto con un’eventuale scimmia su una palma.

«La mia era una risposta a una domanda imbecille fatta da Cruciani – ha detto Oliviero Toscani a Giornalettismo -. Le mie parole erano un modo gentile per non tirare in ballo Giorgia Meloni e Laura Boldrini che, invece, erano state citate dal conduttore». Il fotografo ha, dunque, spiegato che non aveva intenzione di mancare di rispetto alle due politiche. Anzi, la sua risposta è stata da «gentleman».

Oliviero Toscani spiega la battuta su Boldrini, Meloni e la scimmia

Quella frase, finita nel tritacarne mediatico delle polemiche, era stata pronunciata durante la diretta de La Zanzara da Sondrio, un fortino della Lega. Oliviero Toscani, dunque, si trovava ‘in terra nemica’, ma il tono scanzonato della trasmissione lo aveva portato, poco prima, anche a coinvolgere tutte le persone presenti durante quel live nell’intonare le note e le parole di Bandiera Rossa e Bella Ciao. Poi la domanda di Cruciani e quella risposta che Toscani ci ha confessato essere stata data per galanteria. Ovviamente con i suoi modi sardonici.

Altro che sessismo. È stata galanteria

«Mi hanno chiesto se preferivo riprodurmi con Boldrini o Meloni – prosegue Oliviero Toscani -. Per galanteria ho tirato in ballo quella scimmia sulla palma, proprio per evitare di fare accostamenti sessuali su una delle due donne. Non volevo impegnarmi con nessuna, altro che sessismo: io ho sempre rispettato le donne». Poi la chiusura su Laura Boldrini: «A me lei piace perché è una donna che quando ti guarda ti scopre. E non sto, ovviamente, facendo riferimenti sessuali».

